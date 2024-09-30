قصف مدفعي اسرائيلي مكثف على بلدات جنوب لبنان

العالم- فلسطين المحتلة

واعلن جيش الاحتلال عدداً من المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان "مناطق عسكرية مغلقة" في ما يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال: وفقا لتقييم الوضع، تقرر الأمر بغرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفار جلعادي في الشمال، ويوضح الجيش للمستوطنين أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات سهل الخيام، كفركلا، والوزاني والمطلة في جنوب لبنان.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على بلدة الداودية جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية: ان الجيش اللبناني اخلى نقاط المراقبة المتقدمة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وتراجع نحو مراكز في البلدات الحدودية.

واضافت وكالة الأنباء اللبنانية: ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت المساكن الشعبية في ضواحي مدينة صور ومنزلا في الداودية بقضاء الزهراني.

واوضحت مصادر لبنانية: ان قوات اليونيفيل الدولية انسحبت من مواقعها المتقدمة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وكانت شبكة "سي بي أس" الامريكية اشارت نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية التي ستشنها جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ ستكون وشيكة، وقد تبدأ الليلة.

واعلن مسؤول أميركي ، بان قوات خاصة إسرائيلية قامت بعمليات توغل محدود في جنوب ⁧‫لبنان‬⁩.