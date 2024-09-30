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الجيش اللبناني يخلي نقاط المراقبة عند الحافة الامامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة للانضمام الى مراكز السرايا في البلدات الحدودية

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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