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مراسل العالم: اذا تقدم جيش الاحتلال ولم يواجه مقاومة فسيقوم بقضم الأراضي اللبنانية إلا أن المقاومة جهزت نفسها للتصدي لجيش الاحتلال

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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