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حاخام اسرائيلي يدعو لـ'استيطان العراق ولبنان'!

حاخام اسرائيلي يدعو لـ'استيطان العراق ولبنان'!
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا الحاخام الإسرائيلي، يتسحاق غنزنبورغ، اليوم الاثنين، إلى "استيطان العراق ولبنان"، فيما نشر موقع مرتبط بعمليات الاستيطان إعلانا دعا فيه الإسرائيليين إلى الاستيطان على الأراضي اللبنانية.

العالم- العراق

وزعم غنزنبورغ، في تصريحات له، أن "لبنان جزء من أرض إسرائيل الممنوحة لإسرائيل من الرب، إلى نهر الفرات"، قائلا أنه "حان الوقت لغزو لبنان واستيطانه ويجب ضرب العدو بكل قوة".

وأضاف الحاخام الإسرائيلي، أن "إسرئيل على بعد قرار استراتيجي واحد من هذا الحلم وهو الاستمرار في سحق جنوب لبنان وعدم السماح لسكانه بالعودة"حسب تعبيره.

في هذه الأثناء، نشرت حركة الاستيطان التي يدعمها الوزير المتطرف سموتريتش، خريطة للترويج لبناء المستوطنات غير القانونية داخل لبنان، تظهر فيها الأسماء العبرية الجديدة لمستوطنات جنوب لبنان.

و"غنزنبورغ" هو حاخام إسرائيلي أصدر كتابا بعنوان "توراة الملك" (The King’s Torah)، يجيز فيه قتل "غير اليهود الذين يمثلون تهديدا لإسرائيل".

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