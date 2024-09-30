حاخام اسرائيلي يدعو لـ'استيطان العراق ولبنان'!

العالم- العراق

وزعم غنزنبورغ، في تصريحات له، أن "لبنان جزء من أرض إسرائيل الممنوحة لإسرائيل من الرب، إلى نهر الفرات"، قائلا أنه "حان الوقت لغزو لبنان واستيطانه ويجب ضرب العدو بكل قوة".

وأضاف الحاخام الإسرائيلي، أن "إسرئيل على بعد قرار استراتيجي واحد من هذا الحلم وهو الاستمرار في سحق جنوب لبنان وعدم السماح لسكانه بالعودة"حسب تعبيره.

في هذه الأثناء، نشرت حركة الاستيطان التي يدعمها الوزير المتطرف سموتريتش، خريطة للترويج لبناء المستوطنات غير القانونية داخل لبنان، تظهر فيها الأسماء العبرية الجديدة لمستوطنات جنوب لبنان.

و"غنزنبورغ" هو حاخام إسرائيلي أصدر كتابا بعنوان "توراة الملك" (The King’s Torah)، يجيز فيه قتل "غير اليهود الذين يمثلون تهديدا لإسرائيل".