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مصادر لبنانية: رصد تحرك للآليات الصهيونية في محيط معيان باروخ مقابل ابل القمح والوزاني في ظل تحليق للطيران الحربي المسير

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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