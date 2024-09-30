الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: رصد تحرك للآليات الصهيونية في محيط معيان باروخ مقابل ابل القمح والوزاني في ظل تحليق للطيران الحربي والمسير

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :