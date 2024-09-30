الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: القصف المدفعي مستمر على بلدة الوزاني وسهل مرجعيون والخيام منذ أكثر من ساعتين

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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