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جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنضرب بقوة مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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