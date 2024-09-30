الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 الإسرائيلية: صدور تعليمات للوزراء بعدم الحديث عن الوضع بلبنان بعد منشورات ألمحت لبدء العملية البرية

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :