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غارة إسرائيلية على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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