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صافرات الإنذار تدوي في شتولا عند الحدود الشمالية مع لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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