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قناة 12 العبرية: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه منطقة شتولا بالجليل الغربي

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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