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حزب الله: استهدفنا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهم إصابات مؤكدة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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