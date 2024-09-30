الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام عراقية: سماع دوي 4 انفجارات في محيط معسكر فيكتوريا الأمريكي

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :