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الصحة اللبنانية: 95 شهيدا و172 جريحا حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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