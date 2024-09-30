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إعلام الاحتلال: سقوط عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

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