صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل وسط إطلاق صواريخ مضادة للدروع

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سقطت عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة".

هذا، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء يوم الاثنين، فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي، بناء على تقييم الوضع.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي يخطط لها الكيان الإسرائيلي ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن جيش الاحتلال يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وكان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد أكد في كلمة له يوم الاثنين ان “قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي، وهي جاهزة للالتحام البري معه”، وأضاف “نحن اعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين”.