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إعلام الاحتلال: إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال فلسطين المحتلة خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليلة

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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