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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية محددة في جنوب لبنان

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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