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وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قوي في منطقة "تل أبيب"

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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