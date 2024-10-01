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مصادر إعلامية: اعتراض طائرة مسيرة قبالة شواطئ "تل أبيب"

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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