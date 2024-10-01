الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وجرحى في غارة استهدفت منزل قائد كتائب شهداء الأقصى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا جنوبي لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :