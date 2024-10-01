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مصدر عسكري سوري: إستشهاد 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين وأضرار مادية كبيرة في العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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