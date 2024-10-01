استشهاد مذيعة سورية شهيرة في عدوان إسرائيلي على دمشق

وتداول نشطاء ومدونون في سوريا آخر ما نشرته المذيعة الراحلة، حيث قالت في آخر تدوينة قبل حوالي 30 دقيقة من استشهادها "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق".

هذا وأفادت وسائل إعلام سورية فجر الثلاثاء بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وأشارت المصادر إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.

وأصدرت وزارة الدفاع السورية بيانا قالت فيه:

حوالي الساعة 05 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة.