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6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال استهدف مدرسة الشجاعية التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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