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مصادر فلسطينية: إستشهاد حسن المقدح نجل القيادي في حركة فتح منير المقدح جراء غارة للاحتلال استهدفت منزله في مخيم عين الحلوة بصيدا

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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