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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في صفد وعدد من مستوطنات الشمال

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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