الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
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أنباء عن حادث على بعد 64 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة في اليمن

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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