الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر خاص للعالم: استهداف عدد من الدبابات الاسرائيلية على محور رامية الوزاني والعديسة كفركلا جنوب لبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :