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كتائب شهداء الأقصى: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في محاور القتال بمخيم طولكرم محققين اصابات مباشرة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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