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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المطلة بإصبع الجليل

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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