الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: لم يكن هناك اي تقدم لجيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :