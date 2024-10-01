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مراسل العالم: قصف الاحتلال المدفعي لمناطق لبنانية دليل على اخفاقه في التوغل

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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