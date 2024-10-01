شهداء بقصف مدرسة تؤوي نازحين والاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "الوكالة الفلسطينية للانباء (وفا)"، ان طواقم الدفاع المدني انتشلت 7 شهداء وعدد من المصابين اثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال، واعتقل اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

ونقلت (وفا)، عن مصادر أمنية ومحلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، حيث سمع اصوات اطلاق رصاص حي، وقنابل، أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي، وقامت باحتجازه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وقام بتفتيشها واعتقل الشاب رمضان شاهين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وتمركزت في عدة أحياء منها، وداهمت عددا من المنازل، كما أطلقت قنابل الصوت في منطقتي الجسر وطبلاس من البلدة، دون أن يبلغ عن مواجهات.

واضاف الشهود، أن جنود جيش الاحتلال أعطبوا إطارات مركبات مركونة بالطريق .

الاحتلال يداهم منزلا في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا

وأيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخل مدينة أريحا الشمالي، وداهمت منزل المواطن مروان الصرفندي، وقامت بتحطيم محتويات منزله، للمرة الثالثة على التوالي.