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انتشال جثامين 7 شهداء وعدد من المصابين جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم بقصف النازحين في مدرسة "الشجاعية" بحي التفاح شرق مدينة غزة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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