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المقاومة الإسلامية في لبنان تطلق صلية صاروخية على تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بشمال فلسطين

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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