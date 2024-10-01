النائب فضل الله: المقاومة لا يمكن أن تُهزم ومستمرون بمواجهة العدوّ 

العالم - لبنان

وحول التهديد "الإسرائيلي" بهجوم بري على لبنان قال فضل الله في حديث تلفزيوني له يوم امس الاثنين: "حين نواجه العدوّ في الميدان نعرف كيف يفرّ من أمام المقاومين والمجاهدين"، ولفت إلى أنّنا "نملك الإرادة التي نعبّر عنها في الميدان ومقاومتنا تقاتل من الناقورة حتّى شبعا"، موضحًا أنّ "بيئة المقاومة عظيمة وعصية على الانكسار".

وبيّن فضل الله أنّ "المقاومة في موقع الصمود وستستمر في مواجهة العدوّ المدعوم أميركيًا ومن قبل حلفائه الغربيين".

وأوضح أنّ "معركتنا هي منع العدوّ من تحقيق أهدافه"، قائلًا: الآن "لحظة مواجهة وصمود"، وأنّ "الأولوية لوقف العدوان على شعبنا وبلدنا وعلى الشعب الفلسطيني".

وعن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة "نملك الإيمان والإرادة والصلابة"، و"دم السيد نصر الله يغلي في دماء مئات آلاف المقاومين المستعدين للقتال".

وأشار إلى أنّه "رغم الفقد وخسارة الشهيد السيد نصر الله نقول إنّ طبيعة قادتنا أن يقاتلوا في الميدان حتّى الشهادة أو النصر"، مؤكدًا أنّه "مهما بلغ حجم التضحيات لا يمكن لهذه المقاومة أن تُهزم ومستمرون في مواجهة العدوّ "الإسرائيلي"".

أما بالنسبة إلى وضع العمليات العسكرية والإستراتيجية في الميدان، أوضح فضل الله قائلًا: "نحن اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة والمقاومة حاضرة في الميدان"، مبينًا أنّ "المقاومة بهيكليتها ومواقعها وأسلحتها متماسكة وبنيتها صلبة وهي تدافع عن بلدها في قلب الحرب".

وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قائلًا: "كان الشهيد السيد نصر الله قد أشرف على مدى 30 عامًا على هذه المسيرة بحيث إنّ أي طارئ لا يمكن أن يهزّها"، مؤكّدًا أنّ "السيد نصر الله كان دائمًا يجهّز المقاومة لأي طارئ"، وأنه "خطط لنا لمستقبل طويل".

ولفت فضل الله إلى أنّ "الشهيد السيد نصر الله قدّم للأمة والشعب ووطنه وفلسطين وغزّة أغلى ما يمكن أن يقدّمه إنسان"، مضيفًا أنه "ارتقى شهيدًا لينضم إلى قافلة نورانية من الشهداء كما كان هو يدعو الله".

وختم فضل الله قائلًا: "فقدنا قائدًا حبيبًا عزيزًا وقائدًا على مستوى المنطقة".