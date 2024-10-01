لبنان.. المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليات ضد مواقع وقواعد جيش العدو

العالم - لبنان
وجاءت العمليات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ووفقًا للآتي:
1- استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
3- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
5- استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- استهداف مستعمرة كابري بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- استهداف مستعمرة كفر جلعادي بصاروخ نور.
8- الساعة 15:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.
9- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
10- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية.
11- استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 23:20 استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة.
المصدر: الاعلام الحربي