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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن قصفها لتجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة افيفيم بشمال فلسطين المحتلة بالمدفعية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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