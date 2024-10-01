الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في تسيفون بشمال فلسطين

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :