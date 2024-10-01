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الجيش اللبناني: ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن انسحاب الجيش من مراكز حدودية جنوبية غير صحيح

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

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