شاهد.. العالم الإسلامي يودع الشهيد السيد حسن نصرالله

العالم - خاص بالعالم

يتواصل صدى الحزن على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشهيد السيدِ حسن نصرالله حيث شهدت العاصمة السورية دمشق اقامة مراسم العزاء في المدرسة المحسنية بحضور رسمي وشعبي.

وفي العراق لاتزال مراسم استقبال المعزين بالشهيد متواصلة على المستويين الرسمي والشعبي بالعاصمة بغداد في مجلس النواب وفي جامع الزوية بمشاركة أبرز القادة والسياسيين اما الحشد الشعبي فاقام في النجف الاشرف مجلس عزاء اكد فيه الحضور أن دماء الشهداء ستظل منارة للمقاومة في وجه العدوان.

إلى ذلك امتد الحزن على فقدان الشهيد الى نيجيريا ايضا، حيث قال عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ سنوسي عبدالقادر إن خبر استشهاد السيد حسن نصر الله الرجل الشجاع المجاهد الذي كانت شجاعته تذل الاستكبار العالمي والاحتلال.

وفي هذا السياق شهدت العاصمة البريطانية لندن استمرار الفعاليات التضامنية مع لبنان بتنظيم المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان ومنظمة يهود من أجل فلسطين.

هذا ودعا المشاركون خلال هذه المراسم الحكومة للتحرك الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة.