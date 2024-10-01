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مخيم بلاطة.. استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين بينهم 3 مسعفين

مخيم بلاطة.. استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين بينهم 3 مسعفين
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون بينهم 3 مسعفين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة بالفخذ والبطن، وإصابة آخر بجروح حرجة خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأفاد الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل، بأنه تلقى بلاغا بوجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين، وأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وأشار إلى أن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال بشكل متعمد رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة.

ولفت جبريل، إلى ان قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف خلال محاولتها الدخول للمخيم، لإخلاء الطواقم المصابة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

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