شاهد.. سيناريو اقتراب نهاية كيان الاحتلال

العالم _ خاص بالعالم

وأشار إسماعيل في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية إلى أن كيان الاحتلال يشن عدوانه الحالي على لبنان وقطاع غزة وسوريا بهدف الحفاظ على كيانه المتزلزل، مؤكدا أن كيان الاحتلال لا يسعى للسلام في المنطقة بل يهدف للسيطرة عليها والاستفراد بالدول العربية.

وقال رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، إن ما يحدث في المنطقة، وخاصة في غزة ولبنان وسوريا وعموم فلسطين المحتلة، هو تجسيد لفشل ذريع لسياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد فوزي أن كيان الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، بدأ بحربه الوجودية حيث أصبح يدمر ويقصف ويستبيح كل ما هو ممكن في المنطقة، بما في ذلك فلسطين المحتلة وغزة ولبنان وسوريا."

وقال اسماعيل، إن هذا الوضع يعكس فشل الكيان في حسم عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، متجاهلا القوانين الدولية والإنسانية، مما يسمح له بالإمعان في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني واللبناني.

وأكد إسماعيل أن الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مستمر حتى يتم دحره عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل كامل.

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