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حدشوت بزمان العبري: إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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