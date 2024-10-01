الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط صواريخ من لبنان على مناطق في تل أبيب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :