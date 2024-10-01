قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها للضفة.. شهيد واعتقالات واسعة

العالم _ فلسطين

بالتزامن مع عدوانها المستمر على قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

ففي شرق نابلس اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة اندلعت على اثرها اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بحسب مصادر عبرية.

وفيما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال بالرأس، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن والفخذ.

وفي غربي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير ابزيع واعتقلت عدداً من الشبان وعرقلت حركة المدنيين فيها، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في قرية كفر نعمة وأجرت تحقيقا ميدانيا بعد أن حولت منزلا فيها إلى مركز للتحقيق.

وإلى ذلك اندلعت اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال، منعت طواقمها في نابلس من إسعاف مصاب داخل البلدة القديمة.

بلدة إذنا شمال غرب الخليل تعرضت أيضا لحملة اقتحام من جانت قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من المواطنين فيها.

حملة الاقتحامات طالت أيضا مدينة بيت لحم والخليل وبيت امر وتم خلالها اعتقال أكثر من 20 شخص.

وفي هذه الأثناء قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ'اونروا' فيليب لازاريني إن الضفة الغربية تشهد مأساة صامتة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية.