إصابات وحرائق في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان + فيديو

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية اطلاق صليات صاروخية من نوع فادي” 4″ ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.

وأقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة شخصين بجروح وآخرين بهلع فيما لحقت أضرار واشتعلت حرائق بعد سقوط صواريخ على تل أبيب.

كما اعترفت مصادر عبرية بنقل إصابتين إلى مستشفى بيلنسون جراء سقوط صاروخ شمال شرق تل أبيب.

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ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، وسرعان ما سقطت عدة صواريخ وفشلت منظومة الاحتلال في اعتراض أغلبها.

وتحدثت مصادر خبرية عن رشقة صاروخية من نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة مستهدفة تل أبيب.