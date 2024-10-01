6 شهداء بهجومين إرهابيين في سيستان وبلوشستان  

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وفي هذا الاطار قال مجيب محسني قائمقام مدينة نيكشهر انه استشهد 4 أشخاص وأصيب شخصان إثر هجوم إرهابي في قضاء بنت التابع لمدينة نيكشهر بمحافظة سيتان وبلوشستان بعد حفل خيري أقيم في مدرسة محسنين شيخان ببنت.

وفي هذه العملية الارهابية استشهد يوسف شيراني رئيس المجلس البلدي لبنت، وبرويز كدخدائي قائد الحرس الثوري للمدينة واثنان من قوات التعبئة وهما جواد ساداتي ومجيب بلوشي.

كما استشهد عنصران من قوى الأمن، في ثاني هجوم ارهابي مسلح بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأطلق ارهابيون النار على سيارة للشرطة أثناء سيرها في مدينة خاش، مما أدى إلى استشهاد اثنين من قوى الامن الداخلي .