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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: إيران ستبقى إلى جانب غزة ولبنان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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